قادة كوردستان يهنئون الكورد الايزيديين بعيد "اربعينية الصيف"

شفق نيوز/ تلقى الكورد الايزيديون في اقليم كوردستان والعالم، يوم الاثنين، التهاني من قادة الاقليم بمناسبة عيد "اربعينية الصيف" الذي يحل هذه الايام.

ونشر الزعيم كوردي مسعود بارزاني رسالة تهنئة بالمناسبة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها انه يهنئ جميع الكورد الايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد اربعينية الصيف الايزيدي.

وتمنى ان "يكون هذا العيد بداية للسعادة والتئام الجراح والالام التي سببها الارهابيون، وان يقضي الجميع حياتهم واعيادهم ومناسباتهم الدينية بالامن والامان".

من جهته هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الايزيديين بحلول عيد اربعينية الصيف.

وجاء في رسالة التهنئة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ابارك عيد اربعينية الصيف للاخوة والاخوات الايزيديين في كوردستان والعالم اجمع"، متمنيا ان "يقضوا اياما سعيدة وهادئة وان تكون الاعياد والمناسبة القادمة في ظروف افضل".

اما رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فقد قال في رسالة تهنئة بعثها للكورد الايزيديين بالمناسبة نفسها، واطلعت عليها لوكالة شفق نيوز، "بحلول عيد اربعينية الصيف اقدم احر التهاني للاخوة والاخوات الايزيديين في كوردستان والعالم، واتمنى لهم عيدا مليئا بالسعادة والفرح".

واضاف "بحلول هذه المناسبة نؤكد للاخوة والاخوات الايزيديين ان حكومة الاقليم تعمل بكل جهودها لخدمة الايزيديين بشكل اكبر وتعمل على اعادة النازحين من سنجار الى اماكنهم واعمار مناطق الايزيديين بالتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".