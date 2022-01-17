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قادة كوردستان يهنئون الكاكائيين بعيد "قولتاس"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T15:39:38+0000
قادة كوردستان يهنئون الكاكائيين بعيد "قولتاس"

شفق نيوز/ هنأ مسؤولون في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، الكاكائيين في عيد "قولتاس"، عيد الليالي الثلاث.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في بيان، "بمناسبة عودة عيد قولتاس، اتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة والأخوات الكاكائيين في كوردستان وفي اي مكان بالعالم، متمنياً لهم أن يحتفلوا بعيدهم في سعادة وازدهار، وأن يكون هذا العيد مصدرا للمزيد من العمل الإنساني. وبهذه المناسبة، آمل أن يتعمق الوئام والسلام والسعادة لجميع مكونات الشعوب في كوردستان.

من جانبه قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، "بمناسبة حلول عيد قولتاس، أتقدم بأحر التهاني لكل الأخوات والإخوة الكاكائيين في كوردستان والعراق وخارج البلد، وأرجو لهم أن ينعموا بعيد هانئ وآمن، وأن يكون العيد مبعث خير وسعادة".

وأضاف "في هذا العيد نجدد التأكيد على حماية حقوق أخواتنا وإخواننا الكاكائيين الأعزاء وكل المكونات، وعلى بقاء كوردستان أرضاً للتعايش والتلاحم والتسامح والتعددية وقبول الآخر".

من جهته قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "مع حلول عيد (قولتاس) الأغر، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الكاكائيين وسائر اليارسانيين في كوردستان والعالم. سائلاً المولى القدير أن يتقبل صيامكم وعباداتكم، وأن تقضوا أيام العيد وسط أجواء آمنة ومطمئنة وغامرة بالمسرّات".

واليارسانية، أو الكاكائية، هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي، والتي يقسم في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي اليزيدية، اليارسانية، علويو تركيا.

يعيش اليارسانيون في المناطق الكوردية بايران وبالتحديد محافظة كرمانشاه، بالاضافة الى نحو عشر محافظات اخرى، كما يتواجدون في مدن اقليم كوردستان العراق وسهل نينوى، وصولا الى مندلي وخانقين وكركوك.

يطلق اليارسانيون الشوارب ويحلقون اللحى، ويؤمنون بوحدانية الله، ويعتقدون بتناسخ الأرواح، كما لدى الشمس والنار والأرض مكانة لديهم، ويحترمون ليلة الخميس على الجمعة.

والمؤسس الحقيقي لليارسانية الكاكائية الحالية هو السلطان اسحاق (وكما يسمونه السلطان سهاك)، الذي يمثل أحد التجليات في اليارسانية الكاكائية.

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