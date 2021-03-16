قادة كوردستان يعزون بوفاة المؤرخ الكوردي كمال مظهر

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن الاسى لرحيل المؤرخ الكوردي البارز د. كمال مظهر احمد الذي وافاه الاجل، يوم الثلاثاء، مؤكدا ان وفاته خسارة كبيرة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه تلقى ببالغ الاسف نبأ رحيل العالم والمؤرخ الكوردي الكبير البروفيسور د.كمال مظهر احمد، مشيرا الى ان "الراحل كرس حياته كلها لتدوين والتصحيح العلمي لتاريخ شعبه وعن هذا الطريق قدم خدمة عظيمة بامته ووطنه وترك له كنزا ثمينا".

واضاف بارزاني ان "خسارة الدكتور كمال مظهر خسارة كبرى وبهذه المناسبة يوجه مواساته لاسرته وذويه"، داعيا "الله تعالى ان يشمله برحمته وعطفه وان يلهم الجميع الصبر والسلوان".

من جهته وجه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تعازيه لرحيل مظهر.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تلقى بأسى بالغ نبأ وفاة الكاتب والمؤرخ الكوردي البارز كمال مظهر الذي استطاع من خلال نتاجاته تقديم خدمات كثيرة في مجال كتابة تاريخ كوردستان والمكتبة الكوردية".

وقدم بارزاني "تعازيه لاسرته وذويه والمثقفين الكوردستانيين وشاطرهم الاحزان برحيله"، داعيا "الله تعالى ان يسكنه الجنة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، غيّب الموت الكاتب والمؤرخ الكوردي المعروف كمال مظهر في ألمانيا عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.