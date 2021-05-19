قادة الاحزاب الرئيسية في الإقليم يقدمون رؤى مختلفة حول دستور كوردستان ويتفقون على أمر

شفق نيوز/ استضاف مؤتمر (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان - أربيل قادة أحزاب رئيسية و المؤثرة في إقليم كوردستان وقد استطلعت آراءهم حول الموضوع وما ينبغي اجراؤه قبل اقرار الدستور.

وتساءل عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير خلال الندوة التي انعقدت على هامش المؤتمر، بالقول من "اين ناتي بالوحدة ولدينا إدارتان، وقوتان للبيشمركة، وقوتان للاسايش ولدينا ماليتان"؟، مردفا بالقول "كل شيء مقسم في كوردستان على طرفين"، في إشارة إلى الحزبين الرئيسين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

أما رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا) علي بابير فقد قال: يجب اولا تحقيق العدالة وبعدها ستحقق وحدة الصف، مؤكدا "بوحدة الصف يمكن صياغة دستور جيد".

وأشار إلى أن 15 عاما مرت على كتابة دستور العراق الدائم، ولغاية الان نحن بلا دستور لاننا نفكر في اطار ضيق.

وقال أيضا إن الانتماء الحزبي والسياسي اخذناه كمعيار ولهذا لم نستطع تحقيق العدالة.

من جانبه قال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني "يجب ان نتصالح مع شعبنا وبعدها ستحقق الوحدة".

سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني ابدى رأيه بالموضوع قائلا: اعتقد المشكلة الكبيرة لنا باننا كلنا ننتقد ونبحث عن شخص بأن يكون الضحية دون أن نفكر في أنفسنا، وثانيا يجب ان نرجع الى منطق العقل.

وتابع بالقول: أقول إن الدستور ضروري لأنه عقد اجتماعي، مستطردا القول إن: المشكلة بانه لا احد منا يذهب ويتصفح اوراقه ليعرف أين الأخطاء؟

من جهته قال القيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني خليل ابراهيم: لن يتحقق الدستور ان لم يكن هناك توافق سياسي وأن نعيد ثقة الشعب بالسلطة الموجودة في الإقليم.

وأجمع قادة وممثلو الأحزاب الخمسة في الإقليم على ضرورة وحدة الصف بين القوى السياسية كافة للمضي في صياغة الدستور.