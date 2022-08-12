"قاتل" فاروق ميرزا بقبضة شرطة دهوك

شفق نيوز/ تمكنت شرطة محافظة دهوك، من القبض على شخص متهم بقتل النازح فاروق ميرزا قاسم وابنته.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، ان عملية الاعتقال تمت عبر مفارز شرطة مكافحة الاجرام وبعد تحريات وجمع معلومات عن المتهم.

وأضاف أن التحقيق جار مع المتهم الذي اعترف بجريمة قتله للنازح فاروق ميرزا وابنته، من دون الإسهاب بتفاصيل وقوع الجريمة وأسبابها.

وقال إنه تم تحويل المتهم الى دائرة شرطة زاخو لاستكمال التحقيق معه حول الحادث.

وسبق أن افاد مشير محمد قائمقام زاخو لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة نازح في الثانية والأربعين من العمر، عندما خرج صاحبا ابنته معه من مخيم جم مشكو في زاخو.