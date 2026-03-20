في 5 محافظات.. الكورد يحيون عيد نوروز استثنائي (صور)

أحيت أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك وقضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، أعياد نوروز لهذا العام بمراسم استثنائية في ظل الظروف الأمنية والإقليمية التي تمر بها المنطقة.

ففي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، شارك الآلاف في مراسم إيقاد شعلة نوروز التي أقيمت على قلعة أربيل بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إضافة إلى عدد من المسؤولين، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الاحتفال.

وإلى دهوك، حيث بدأ الاحتفال في قضاء عقرة شمالي المحافظة بمشاركة الآلاف من الكورد من إقليم كوردستان ومن محافظات عراقية إضافة إلى زوار من خارج البلاد من تركيا وإيران وسوريا.

وشهد الاحتفال هطول أمطار غزيرة لم تمنع الأهالي من إحياء المناسبة حيث أقاموا الدبكات الكوردية وأشعلوا النيران وسط أجواء مفعمة بالفرح.

وأكد منظم الاحتفال عمر رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن احتفال هذا العام طوعي بسبب الأوضاع الراهنة والتوتر بين إيران وأميركا، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 450 شخصاً في إيقاد شعلة نوروز حيث حملوا المشاعل وصعدوا إلى الجبال المطلة على القضاء.

من جانبه، قال ناصر علي وهو قادم من إيران، إنه وصل إلى إقليم كوردستان قبل عشرة أيام برفقة عائلته من أجل المشاركة في الاحتفال رغم الظروف الأمنية الراهنة، مؤكداً أن نوروز يمثل عيداً وطنياً لا يمكن التخلي عن إحيائه مهما كانت الظروف.

بدورها، قالت سارة علاء إحدى المشاركات، إن هذا اليوم يحمل فرحتين عيد الفطر وعيد نوروز، مضيفة أنها المرة الأولى التي تشهد فيها تزامن العيدين في يوم واحد، مشيرة إلى أن الأجواء كانت رائعة رغم هطول الأمطار.

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

أما في السليمانية، فقد أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أجواء الاحتفال بعيد نوروز هذا العام جاءت مختلفة، إذ خيّم عليها التوتر الأمني على وقع التصعيد المرتبط بالحرب في المنطقة، ما انعكس بشكل مباشر على طبيعة إحياء هذه المناسبة.

وقال مراسل الوكالة، إن "السلطات في إقليم كوردستان، إلى جانب الإدارات المحلية في محافظة السليمانية، وجهت بعدم إقامة أي احتفالات رسمية بعيد نوروز هذا العام، مراعاة للظرف الأمني الحساس الذي تمر به المنطقة، والتطورات الجارية في دول الجوار، لا سيما في إيران".

وأضاف أن "الاحتفالات اقتصرت على مبادرات فردية محدودة، تمثلت بإيقاد شعلة نوروز في بعض المناطق من قبل مواطنين، دون تنظيم فعاليات جماهيرية أو مهرجانات رسمية كما جرت العادة في السنوات السابقة".

وإلى ديالى، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قضاء خانقين أحيا عيد نوروز لهذا العام بإقامة مراسم محدودة تمثلت بإيقاد أكثر من شعلة، حيث كانت الأولى في مركز خانقين، وتحديداً في ساحة فلك عزيز بيشتيوان، وسط حضور عدد من المواطنين.

وأضاف مراسل الوكالة أن "المشاركين توجهوا بعد ذلك وهم يحملون أعلام كوردستان ويرددون النشيد الوطني الكوردي العراقي، نحو جسر الوند الحجري القديم، حيث أُوقدت شعلة نوروز الثانية، تزامناً مع رفع العلم الكوردي في أجواء رمزية".

وقال عضو اللجنة المشرفة على احتفالية نوروز في خانقين، صلاح الوندي، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قررت هذا العام الاكتفاء بإيقاد شعلة نوروز إعلاناً لدخول العام الكوردي الجديد، وذلك بسبب الظروف الأمنية والإقليمية الراهنة".

وأشار عدد من المواطنين لمراسل الوكالة إلى أن "عيد نوروز هذا العام تزامن مع عيد الفطر المبارك مما أضفى أهمية خاصة على المناسبة، إذ يمثل اجتماع العيدين محطة ذات دلالات إنسانية وثقافية بارزة".

أما في كركوك، فقد أوقد المحافظ ريبوار طه، شعلة نوروز من أعالي قلعة كركوك التاريخية، في مشهد رمزي يعكس عمق هذا العيد في وجدان أبناء المدينة، ويجسد قيم التجدد والأمل رغم التحديات.

وشهدت قلعة كركوك والمناطق المحيطة بها توافد مئات المواطنين للمشاركة في الاحتفالات، التي تضمنت إيقاد الشعلة وارتداء الأزياء التراثية، إضافة إلى أداء الدبكات الشعبية وإقامة الفعاليات الفنية، في أجواء امتزجت فيها الفرح بالحنين إلى التراث.

ويُعد عيد نوروز من أبرز المناسبات القومية لدى الكورد، إذ يرمز إلى التجدد وبداية عام جديد، ويُحتفل به سنوياً في 21 آذار من خلال فعاليات شعبية واسعة، إلا أن ظروف هذا العام فرضت واقعاً مختلفاً على مظاهر الاحتفال.