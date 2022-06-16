في 24 ساعة .. ارتفاع حصيلة الإصابات بالإسهال والقيء في السليمانية الى أكثر من 650 حالة

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة حالات الاصابة بـ القيء والإسهال" الى أكثر من 650 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلال 24 ساعة الماضية ارتفعت حالات الاصابة بالقيء والاسهال إلى 656 مريضا، إذ دخل مستشفى شار 136 مريضاً وفي مستشفى الشهيد هيمن 298 مريضاً وفي مستشفى شورش 140 مريضاً، وفي مستشفى الأطفال 82 مريضاً".

وكانت المديرية العامة لصحة السليمانية طلبت ، اليوم الخميس، من إدارة قائممقامية المدينة حظر استخدام بعض انواع الخضروات في الأسواق والمطاعم، وأظهر كتابان رسميان صدرا عن مديرية صحة السليمانية، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منهما، "طلباً موجهاً لادارة قائممقامية السليمانية المركز بحظر بيع واستخدام الخضار في جميع المطاعم والأماكن العامة، وأكدت الدائرة في كتابيها، على إبلاغ علوات بيع الخضار والجهات ذات العلاقة والمراكز التجارية بمنع جميع الخضروات المروية بالمياه الثقيلة، فضلا عن منع استخدام تلك المياه في إرواء أي نوع من المحاصيل الزراعية، محذرة من "خضروات الكرفس والرشاد وتلك التي تسقى بالمياه الثقيلة كالخس واللهانة.

وأعلنت صحة السليمانية، أمس الأربعاء، عن تزايد حالات "الإسهال والقيء والغثيان" في المدينة، مشيرة الى تسجيل نحو 400 حالة خلال 12 ساعة فقط..

ونهاية أيار الماضي، أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من الإسهال والقيء بين الأطفال تصل إلى 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.