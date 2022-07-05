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في 2021.. ارتفاع التبادل التجاري بين الإقليم وإيران الى 6 مليارات دولار والسليمانية: كنا طرفاً في النجاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T11:46:54+0000
في 2021.. ارتفاع التبادل التجاري بين الإقليم وإيران الى 6 مليارات دولار والسليمانية: كنا طرفاً في النجاح

شفق نيوز / أعلنت ادارة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإقليم وايران خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار، وفيما لفت إلى 3 عوامل أسهمت في إنجاح هذا التبادل التجاري، دعت مواطنيها الى الحذر خلال أيام عيد الأضحى بسبب كورونا والحمى النزفية.

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران في عام 2021 ارتفع عن عام 2019 بالرغم من اجتياح فيروس كورونا، ووصلت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين الى 6 مليارات دولار في حين وصل قيمة التبادل التجاري في عام 2019 الى 2 مليار و600 مليون دولار".

وأضاف أبو بكر أن "الفضل في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يعود للإدارة الجيدة في السليمانية وكذلك مستوى التنسيق العالي بيننا وبين القنصلية الايرانية اضافة الى الدعم الكبير لحكومة الإقليم".

وتابع محافظ السليمانية أن "هناك حاليا 12 منفذاً حدودياً بين العراق وإيران، ستة منها تقع في محافظة السليمانية، إضافة الى مطار السليمانية الدولي"، مشيراً الى "المضي بافتتاح منفذ( سازان)، وكذلك منفذ(تيلة كو) الحدوديين في المستقبل، وتطوير أعمال التبادل التجاري بين الجانبين".

وبشأن اقتراب عيد الأضحى وعادات وطقوس المواطنين دعا أبو بكر المواطنين إلى "اتباع الإرشادات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية، لا سيما الدلائل الإرشادية الخاصة بمرض الحمى النزفية، كما دعا "ضرورة التقليل من التواصل الاجتماعي لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والكوليرا".

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