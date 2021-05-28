في يوم واحد.. 637 إصابة و8 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل ٨ وفيات و٦٣٧ إصابة جيدة بفيروس كورونا إلى جانب ٨٦٠ حالة تعافٍ خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت:
• (١١٤) في أربيل
• (٢٦١) في السليمانية
• (٢١٩) في دهوك
• (٣٦) في گرمیان
• (٧) في راپرین
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة كانت كالتالي:
• (٣١٩) في أربيل
• (٢٢٣) في السليمانية
• (٢٦٧) في دهوك
• (١٢) في حلبجة
• (٣٦) في گرمیان
• (٣) في راپرین
ووفق الوزارة فإن ٢ من الوفيات سجلتا في أربيل، و٢ في السليمانية، و٣ في دهوك، وواحدة في گرمیان.
وبذلك، ارتفع مجمل الإصابات في الإقليم منذ ظهور الجائحة إلى ١٦٨٦٦٤، بينها ٤٢٦١ وفاة، و ١٥٣٩٦٥ حالة شفاء.