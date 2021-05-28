في يوم واحد.. 637 إصابة و8 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل ٨ وفيات و٦٣٧ إصابة جيدة بفيروس كورونا إلى جانب ٨٦٠ حالة تعافٍ خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت:

• (١١٤) في أربيل

• (٢٦١) في السليمانية

• (٢١٩) في دهوك

• (٣٦) في گرمیان

• (٧) في راپرین

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة كانت كالتالي:

• (٣١٩) في أربيل

• (٢٢٣) في السليمانية

• (٢٦٧) في دهوك

• (١٢) في حلبجة

• (٣٦) في گرمیان

• (٣) في راپرین

ووفق الوزارة فإن ٢ من الوفيات سجلتا في أربيل، و٢ في السليمانية، و٣ في دهوك، وواحدة في گرمیان.

وبذلك، ارتفع مجمل الإصابات في الإقليم منذ ظهور الجائحة إلى ١٦٨٦٦٤، بينها ٤٢٦١ وفاة، و ١٥٣٩٦٥ حالة شفاء.