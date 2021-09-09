في يوم واحد.. كوردستان تسجل 16 وفاة و1491 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بتسجيل ١٦ وفاة و١٤٩١ إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها انجزت ١٠٨١٢ فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية اسفرت عن اكتشاف ١٤٩١ حالة اصابة جديدة، مؤكدة وفاة ١٦ مصابا في الفترة ذاتها مقابل اكتساب ٢١١٦ مصابا الشفاء من الفيروس.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس ب٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها للفترة ذاتها ٢٩٤٨١٢٠ فحصا كشفت اصابة ٣٠٧٣٥٠ شخصا بالمرض اكتسب ٢٧٠٠٩٣ الشفاء فيما بقي ٣١٧١٩ تحت العناية الطبية وتوفي منهم ٥٥٣٣٨ مصابا في جميع مناطق الاقليم.