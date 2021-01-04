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في يوم واحد.. حالة انتحار ثانية لنازحة إيزيدية من سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-04T19:49:20+0000
في يوم واحد.. حالة انتحار ثانية لنازحة إيزيدية من سنجار

شفق نيوز/ أقدمت فتاة ايزيدية نازحة من سكان قضاء سنجار على الانتحار الاثنين في ثاني حادثة من نوعها في غضون يوم واحد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "النازحة أحلام خيرو خوديدا البالغة من العمر 15 عاما، أقدمت على الانتحار في مجمع شاريا جنوبي دهوك".

وأضاف المصدر أن الفتاة من أهالي ناحية تل عزير بقضاء سنجار، دون الإشارة إلى طريقة إقدامها على قتل نفسها.

وهذا ثاني حادث انتحار من نوعه في يوم واحد.

فقد سجلت الجهات الامنية في دهوك صباح الاثنين حالة انتحار في مخيم ايسيان بقضاء شيخان شرقي دهوك لفتاة ايزدية بعمر 22 سنة.

وكانت الفتاة الأخيرة تسكن في مجمع سيباشيخ خدرا جنوب سنجار قبل نزوحها الى محافظة دهوك عام 2014 عند اجتياح داعش لمناطقهم وقتله واستعباده لآلاف الايزيديين.

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