في يوم واحد.. تسجيل 41 حالة سرطان جديدة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين ، عن تسجيل أكثر من (40) حالة بمرض السرطان، فيما أجرت فحوصات لأكثر من (4600) شخص ضمن احصائياتها خلال الساعات الـ(24) الماضية.

وقالت المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل (41) حالة جديدة بالسرطان، وتم زيارة (950) مريضاً الى مستشفى هيوا في السليمانية".

وأضاف البيان "تم إقامة (4300) تحليل مختبري مختلفة للمرضى، وتلقي (138) مريضاً علاجاً كيماوياً، كما خضع (192) مريضاً لفحوصات إشعاعية وفحص بالموجات فوق الصوتية".

واشار البيان إلى أن "(110) مرضى أدخلوا إلى قسم الطوارئ، فيما ادخل (260) مريضاً إلى أقسام المستشفيات المختلفة".