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في يوم مكافحة المخدرات.. الإدارة الذاتية تعلن نتائج حملة "الحياة مسؤولية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-26T20:09:06+0000
في يوم مكافحة المخدرات.. الإدارة الذاتية تعلن نتائج حملة "الحياة مسؤولية"

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد، يوم السبت، إنتهاء حملة لمكافحة المخدرات خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وبدأت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية حملة "الحياة مسؤولية" لمكافحة المخدرات في 25 أيلول/سبتمبر 2020.

وقالت الأسايش عبر بيان، إن "حرب المخدرات هي الأكثر قذارة، لأنها تعتبر أهم مصادر تمويل المجموعات الإرهابية من جهة, و هي أحد أهم الأسباب لضرب شرائح المجتمع و تفكيكه داخلياً".

وأكد البيان، أن "قوات الإسايش أوقفت خلال مكافحتها لآفة المخدرات 1165 متعاطياً، و 480 مروجاً، و230 تاجراً".

وأوضح البيان، أنه "تم ضبط 840 ألفاً و605 حبوب مخدرة و626 إبرة مخدرة خلال الحملة".

كما ضبطت الأسايش 1700 كيلوغرام من الحشيش، و2637 غراما من الحشيش المعجون، و3495 غراما من بذرة الحشيش، و3888 شتلة حشيش، و1189 كف حشيش، و34000 غرام من الحشيش العرنوس، و199 سيجارة محشوة بالحشيش، و24618 غراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بحسب البيان.

وناشدت الأسايش من خلال البيان "كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية القيام بمسؤولياتها والتعاون في حماية المجتمع الإنساني، الذي أصبح أفراده ضحايا هذه الآفة الخطيرة، و العمل جنباً إلى جنب للحفاظ على امن و حقوق الإنسان و حفظ كرامته".

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