في يوم علم كوردستان.. نيجيرفان بارزاني: العلم هو الأمل المشترك للشعب الكوردي (صور)

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن علم كوردستان يمثل هوية وكرامة شعب كوردستان ويعكس القيم المشتركة لجميع مكوناته.

وقال بارزاني خلال مراسم إحياء يوم علم كوردستان التي أقيمت في رئاسة إقليم كوردستان، بحضور نائب الرئيس الشيخ جعفر شيخ مصطفى، إن "علم كوردستان، بألوانه الزاهية وشمسه الذهبية، يحمل رسالة نضال وآمال شعب كوردستان بكل مكوناته، ويعبر عن الوطن والكرامة والتلاحم والمصير المشترك".

وأضاف "عندما ننظر إلى علمنا، نرى الكفاح والتضحية، المجد والفخر، الحرية والسلام، التجدد والعمران، والأمل والنضال المشترك لشعب كوردستان بكل مكوناته"، مشيرًا إلى أن "علم كوردستان ظل صامدًا في أيدي المخلصين له أمام كافة الصعاب، ويقود شعبنا ووطننا نحو مستقبل مشرق".

وأكد بارزاني أن إقليم كوردستان يمر بظروف حساسة ودقيقة، وأن التوترات والأحداث في المنطقة تشكل مصدر قلق كبير. وقال: "من واجبنا ومسؤوليتنا جميعًا العمل على حماية السلام والاستقرار اللذين يعدان أولوية قصوى للمنطقة".

وأوضح رئيس الإقليم أن كوردستان ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية في العراق والمنطقة ومع دول العالم لتخفيف التوترات وتعزيز الحوار، مؤكدًا أن تجربة كوردستان في التعايش السلمي يمكن أن تكون نموذجًا لتجاوز الأزمات وتحقيق السلام.

وأضاف "الوئام والتعاضد بين جميع الأطراف السياسية ومكونات كوردستان في هذه الظروف هو قوة لإقليم كوردستان ومفتاح لاستقراره. يجب أن نعمل جميعًا معًا ونرفع المصلحة العليا لشعبنا فوق كل شيء".

وشدد بارزاني على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان من خلال تفاهم الأطراف السياسية، وأكد استعداد الإقليم للعمل مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل عبر الحوار والتفاهم.

وفي ختام كلمته، أكد بارزاني أن "علم كوردستان يعكس قيمنا المشتركة التي تشكل رؤيتنا لبناء مجتمع مدني موحد وقوي"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على ثقافة التعايش والتعددية الدينية والقومية هو مصدر قوة وجمال واعتزاز شعب كوردستان".

وختم بارزاني قائلاً: "رغم التحديات، نؤمن بإرادتنا الموحدة وقدرتنا على تجاوز الخلافات، ويمكننا أن نكون جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة. فلنعمل معًا للحفاظ على السلام ولنكن نموذجًا في بناء الاستقرار والتعاون المشترك".