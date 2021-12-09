في يوم ضحايا الابادة الجماعية.. نيجيرفان بارزاني يتعهد بالدفاع عن التعايش والتسامح

شفق نيوز/ تعهد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بالدفاع عن التعايش والتسامح وتحقيق العدالة لضحايا الابادة الجماعية.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بمناسبة اليوم العالمي لاستذكار وتكريم ضحايا الابادة الجماعية، "نستذكر ضحايا الجينوسايد باجلال اينما يكونون"، متعهدا "بالدفاع عن التعايش والتسامح وتحقيق العدالة للضحايا والعمل المشترك لمنع تكرار القتل الجماعي ابدا".

وفي أيلول/سبتمبر 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد يوم 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه يوما دوليا لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. كما ان 9 كانون الأول/ديسمبر يصادف الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها .

ويهدف هذا اليوم الى زيادة الوعي باتفاقية منع الإبادة الجماعية وللاحتفاء بدورها في مكافحة ومنع هذه الجريمة ولتكريم ضحاياها.

وقد تم الإتفاق على قرار الجمعية العامة بإنشاء هذا اليوم بدون تصويت، حيث أجمعت الدول الأعضاء الـ193 على ان تأخذ كل دولة على عاتقها حماية سكانها من الإبادة الجماعية، والذي ينطوي على منع مثل هذه الجريمة ومنع التحريض عليها.