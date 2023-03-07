في يوم انتفاضة السليمانية.. شارع مولوي بحلة جديدة

شفق نيوز/ افتتحت السليمانية شارع مولوي الشهير بحلة جديدة، بعد اعادة ترميمه، بحضور رسمي، تزامناً مع ذكرى انتفاضة أهالي السليمانية ضد النظام السابق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن الافتتاح أقيم بحضور سيدة العراق الأولى شاناز ابراهيم احمد ومحافظ السليمانية ورئيس مجلس محافظة السليمانية وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، فضلا عن البيشمركة القدامى الذين شاركوا في انتفاضة شعب كوردستان.

وقال محافظ السليمانية الدكتور هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز "نحن في هذا اليوم العظيم من تاريخ شعبنا الكوردي الذي قارع الظلم والاضطهاد نفتتح هذا التصميم العمراني الكبير الذي يمتد إلى البابانيين والذي يتناسب مع التطور العمراني والتأريخ لمدينة السليمانية".

واضاف "نتمنى بهذا اليوم ان تتحد قلوب الجميع ونقف صفا واحدا ويكون من المشاريع التي توحدنا وتجمعنا سوية لنستطيع خدمة مواطنينا".

ويتضمن مشروع ترميم واجهة مدخل شارع مولوي ترميم وتغليف 740 متر مربع بالحجر الهورامي، علما ان المشروع بدأ العمل به قبل أربعة أشهر وعلى نفقة سيدة العراق الأولى شاناز ابراهيم احمد.