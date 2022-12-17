في يوم العلم.. قلعة أربيل تشهد رفع أكبر علم لكوردستان (صور)

شفق نيوز / شهدت "قلعة أربيل الأثرية"، في قلب مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، رفع أكبر علم كوردستاني، بمناسبة يوم العلم الكوردي، وذلك وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.

ووثقت عدسة شفق نيوز، مشاهد رفع العلم، الذي شاركت برفعه قوات البيشمركة، أمام حضور جماهيري كبير، وذلك احتفالاً بيوم العلم الكوردستاني.

وفي السليمانية، إذ شهدت المحافظة اليوم، مراسيم رفع علم كوردستان في مدارس المدينة، وذلك بحضور المحافظ هفال ابو بكر، وعدد من المسؤولين.

وقال أبو بكر، إن "يوم علم كوردستان، يوم تاريخي في تاريخ الشعب الكوردي وهو مدعاة فخر للجميع.. في هذا اليوم الذي نحتفي خلاله بعلم كوردستان، نرى علمنا يرفرف عاليا فوق بلادنا بحرية".

ويحتفل شعب إقليم كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

وبمناسبة يوم العلم الكوردستاني، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تغريدة له على تويتر: "شامخاً سيبقى ولن ينتكس علمنا ابداً"، مرفقاً التغريدة بمقطع فيديو يظهر علم كوردستان وهو يرفرف في سماء مناطق الإقليم.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.