‏في يومه الثاني.. معرض أربيل الدولي للتكنولوجيا يتيح فرصاً للشباب والمخترعين (صور)

شفق نيوز/ ‏خلال اليوم الثاني من فعاليته، احتضن معرض أربيل الدولي للتكنولوجيا العديد من النشاطات والفرص المهمة للاستثمار، إضافة إلى توظيف الشباب والمخترعين في مختلف المجالات.

‏ويقول هيڤار محمد، من إحدى الشركات الطبية، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض يوفر العديد من الفرص المهمة حيث أننا عرضنا العديد من الأجهزة التكنولوجية المستخدمة في المجال الطبي خلال مشاركتنا إضافة إلى أن بقية الشركات الأخرى أيضا عرضت الاجهزة والتقنيات التكنولوجية الخاصة بها في مجالات أخرى وهذا ما يميز المعرض".

واضاف "‏وفر المعرض العديد من فرص العمل للمخترعين الشباب والمهتمين بالمجال التكنولوجي".

‏ويشير كرار حيدر، وهو من الشباب المشاركين في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض وفر كمية كبيرة من فرص العمل للشباب داخل اقليم كوردستان وعموم العراق، خاصة وأن الإقليم يتجه الآن نحو التحول الرقمي بشكل ملحوظ فضلا عن توجه الشركات التكنولوجية إليه كبيئة مناسبة للاستثمار والعمل".

‏وبين لوكالة شفق نيوز، أن "121 شركة مشاركة في المعرض قادمة من 20 دولة حول العالم ومن المقرر أن تستمر فعالياته لغاية التاسع من الشهر الجاري".