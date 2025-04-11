في يومه الثالث.. الأدب الكوردي يستقطب زوار معرض أربيل للكتاب (صور)

شفق نيوز/ شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب، بدورته السابعة عشرة، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توافد آلاف الزوار إلى أروقة المعرض الذي يقام في مركز أربيل الدولي للمعارض.

وتقول روان عبدالله (37 عاماً)، إحدى زائرات المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العام مختلف تماماً، التنظيم أفضل والإصدارات أكثر تنوعاً، خاصة في قسم الأدب الكوردي".

وأضافت: "اشتريت اليوم روايات كوردية لم أتمكن من العثور عليها في الأسواق العادية".

فيما يبين الطالب الجامعي هوكر محمد (22 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، خلال وجوده في المعرض، "أنا من المتابعين الدائمين للمعرض، لكن هذه أول مرة أجد فيها هذا الكم من الكتب الأكاديمية المتخصصة في التاريخ الكوردي".

وأضاف: "المعرض هذا العام يقدم وجبة دسمة للمثقفين والباحثين".

وفي قسم الفعاليات الثقافية، التقت وكالة شفق نيوز الشابة ديلان أحمد (29 عاماً) وقالت: "التفاعل اليوم كان مميزاً، خاصة من فئة الشباب الذين يظهرون اهتماماً ملحوظاً بالأدب الكوردي المعاصر".

ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى نهاية 19 من الشهر الجاري مع توقعات بزيادة الإقبال، حيث من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية المميزة.