في يومهن العالمي.. نيجيرفان بارزاني يحيي نضال نساء كوردستان: سنواصل دعمهن

شفق نيوز / حيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، نساء كوردستان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما شدد على ضرورة أن يكون لهن حضوراً أكبر إلى جانب نساء العالم.

وتقدم بارزاني، في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، بأحر التهاني لجميع نساء كوردستان والعراق والعالم، راجياً لهن المزيد من التقدم والمثابرة والاستمرار.

وقال إن "النساء ومنذ سنين، يكافحن في المجالات كافة في سبيل تأمين حقوقهن المشروعة وإنهاء الاضطهاد والعنف ومناهضة اللامساواة".

وأضاف: "وكما ساندناهن سابقاً في مجالات الإصلاحات القانونية والسياسات الاجتماعية والاستقلال المالي والتربية، سنواصل دائماً مساندة كفاحهن من أجل ضمان حقوقهن جميعاً".

وأشار رئيس إقليم كوردستان، إلى "عدم وجود مجتمع حر، ولا يمكن لمجتمع أن يتقدم ما لم تكن المرأة فيه حرة"، مردفاً: "لهذا نعمل على فسح المزيد من المجال في إقليم كوردستان أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإدارية وكل المجالات الأخرى، وإنهاء العنف والانتهاك المقلقين ضد المرأة وحقوقها".

وفي هذا السياق، أكد بارزاني، حاجة إقليم كوردستان إلى "عمل وسياسات واستراتيجيات جديدة يشارك فيها الجميع، وتعد التربية والتعليم والتقدم في مجال البحوث الأكاديمية والدراسات العلمية والوعي والحوار متعدد الأطراف خير السبل لبلوغ هذا الهدف".

وتابع: "أحيي وأثني على السيدات اللائي كانت لديهن الثقة بالنفس وتقدمن في مختلف ميادين ومجالات الحياة وأثبتن وجودهن فيها، ونجحن في أداء واجباتهن والنهوض بأعباء وظائفهن وأصبحن رائدات".

ولفت إلى أهمية أن "يكون لنساء كوردستان، جنباً إلى جنب نساء العالم، المزيد من الحضور والمشاركة في قضايا المرأة وسائر قضايا الحياة".

وفي هذه المناسبة، ثمن نيجيرفان بارزاني عالياً أعمال ونضالات المرأة الكوردستانية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية وفي الدوائر والمؤسسات"، مردفاً بالقول: "ننظر بعين التقدير والامتنان لجهود وكد وكفاح النساء المثابرات اللاتي يعملن في أي من القطاعات العامة والخاصة ولهن دور فاعل في إدارة وبناء المجتمع والبلد".

وحيا بارزاني "الأرواح الطاهرة" لكل النساء اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل المساواة وتحقيق حقوق المرأة واللواتي وقعن ضحايا للعنف، فلتسعد أرواحهن وطابت ذكراهن"، مختتماً بيانه بالقول: "المجد لذكرى الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة".