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في يومهن العالمي.. نساء السليمانية ينظمن وقفة احتجاجية: وضعنا يزداد سوءاً (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T15:35:39+0000
في يومهن العالمي.. نساء السليمانية ينظمن وقفة احتجاجية: وضعنا يزداد سوءاً (صور)

شفق نيوز/ عدد من النساء في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، طالبنَّ خلالها ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة.

ورفع النسوة المشاركات في الوقفة شعارات، من بينها "حقوق المرأة.. حقوق إنسان"، "لا للتمييز"، نعم للحريات".

وفي السياق، قالت الناشطة برفان علي لوكالة شفق نيوز، إن "وضع المرأة في كوردستان يزداد سوءاً بسبب الافلات من العقاب و هيمنة العادات والتقاليد العشائرية والعرف الاجتماعي".

وإضافت أن "حقوق المرة مسلوبة في المجتمع وفي العملية السياسية لهذا نطالب بالغاء نظام الكوتا وتسليم مناصب سيادية للمرأة وعدم اقتصار المؤسسات النسوية عليها".

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