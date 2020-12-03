في يومهم العالمي.. مطالبة من دهوك بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ دعا مسؤول جمعية مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة في دهوك يوم الخميس حكومة الإقليم إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كونهم الشريحة الاكثر تضررا من الوضع الاقتصادي المتأزم في اقليم كوردستان.

وقال وحيد جيجو وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومسؤول جمعية مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم الثالث من ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يمر هذا العام وسط اوضاع اقتصادية وصحية سيئة منعت من احياء هذه المناسبة بالشكل المطلوب".

وأشار إلى أن "اليوم العالمي فرصة كبيرة لتذكير العالم والسلطات المحلية بحقوق هذه الشريحة"، داعيا حكومة الإقليم إلى مزيد من الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر ان الامم المتحدة حددت العام 1992 يوم الثالث من ديسمبر يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة الفهم لقضايا الاعاقة ودعم حقوق المعاقين.

ويتزايد اعداد المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق نتيجة الظروف الامنية.

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية اعداد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق عام 2018 الى 1.350 مليون شخص من أصل عدد السكان البالغ نحو 38 مليونا، حيث يتوقع المختصون زيادة هذا العدد نتيجة الاوضاع الامنية غير المستقرة في البلاد.