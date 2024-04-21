في يومهم العالمي.. أطباء البيطرة في دهوك يطلقون حملة للتوعية بأمراض الحيوانات ورعايتها

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة في دهوك، يوم الأحد، عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيطري في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري، تحت شعار "الطبيب البيطري ركيزة أساسية في صحة المجتمع".

وقال المسؤول الإعلامي لدائرة البيطرة في دهوك أمين آميدي، إن "الهدف من هذه الخطوة هو توعية المواطنين حول أهمية الرعاية الصحية لحيواناتهم والعمل على مكافحة انتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان".

وأضاف آميدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "فعاليات الأسبوع البيطري تشمل عدة أنشطة وندوات بما في ذلك تشكيل لجان متخصصة من الأطباء البيطريين وزيارات لأسواق بيع الطيور واللحوم، ومربي الحيوانات في المنازل والمزارع، بالإضافة إلى زيارات لعدد من طلاب المدارس لتقديم الإرشادات حول كيفية الوقاية من الأمراض المتنقلة".

ولفت إلى أن "هذا النشاط البيطري يعكس التزام الدائرة برعاية صحة الحيوانات والبشر على حد سواء ويشكل فرصة لتوسيع الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية الصحية البيطرية والوقاية من الأمراض".