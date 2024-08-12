في يومهم العالمي.. أربيل تقيم جلسة حوارية حول مشاكل الشباب (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال رئيس ديوان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، هيمن ميراني، لوكالة شفق نيوز إن "المؤتمر تضمن الحديث عن مشاكل الشباب في كوردستان إضافة إلى خطط حكومة الإقليم لحل هذه المشاكل من ناحية توفير فرص العمل للشباب".

من جانبه، أوضح الناشط المدني دانا صباح، لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة الحوارية تضمنت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشباب وأهم ما جرى الحديث عنه هو كيفية تغيير العقلية التي تجعل الشباب يعتمدون بشكل كبير على التعيين الحكومي وتنمية القطاع الخاص".

وتضمنت الجلسة عدداً من الفعاليات وآليات حل المشاكل من مختلف الجوانب.