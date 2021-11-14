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في يومهم العالمي.. أربيل تعلن احصائية للمصابين بالسكري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-14T08:31:03+0000
في يومهم العالمي.. أربيل تعلن احصائية للمصابين بالسكري

شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة اربيل دلوفان محمد، يوم الاحد، وجود أكثر من 44 الف مصاب بمرض السكري في المحافظة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 44 الفاً و600 شخص مصاب بالسكري بينهم نازحون واجانب"، موضحا "في العام الحالي سجلنا 1600 حالة للاصابة بالسكري".

وعن اسباب انتشار المرض عزا محمد ذلك الى "عدم ممارسة الرياضة والاكل غير الصحي والبقاء لفترة طويلة على الاجهزة الالكترونية".

واضاف، "لغاية الان لا توجد معالجات وانما فقط الانسولين".

وجرت اليوم في اربيل العديد من الأنشطة في اليوم العالمي لمرض السكري.

ويصادف اليوم العالمي للسكري في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ويحتفل به العالم للتوعية من مخاطر داء السكري.

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