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في يومهم العالمي.. خانقين تحتفي بالأطفال (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T10:50:15+0000
في يومهم العالمي.. خانقين تحتفي بالأطفال (صور)

شفق نيوز/ أقامت مديرية الثقافة والفنون في خانقين احتفالية واسعة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة بحضور مسؤولين ومختصين وناشطين في مختلف المجالات.

وقالت مديرة ثقافة أطفال خانقين في المديرية ازهار مظفر لوكالة شفق نيوز؛ ان المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان وتشكيلاتها في خانقين بالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين اقامت اليوم احتفال اليوم العالمي للأطفال في خانقين  برعاية المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري وبإشراف قائممقام قضاء خانقين دلير حسن سايه.

وبينت مظفر؛ أن الاحتفال تضمن الاحتفال افتتاح معرض للصور التشكيلية لرسوم الأطفال و عرض فلم من إنتاج مديرية الثقافة والفنون في خانقين تحت عنوان "اليوم السابع" يتضمن تأثير قلة دور السينما على ثقافة الأطفال إضافة تقديم أغاني وأناشيد كوردية وتخلل الاحتفال توزيع الجوائز على المشاركين.

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