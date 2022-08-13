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في يومهم العالمي.. حكومة كوردستان: الشباب محرك أساسي لأي تغيير وإصلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-13T14:16:04+0000
في يومهم العالمي.. حكومة كوردستان: الشباب محرك أساسي لأي تغيير وإصلاح

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن الشباب هم المحرك الأساسي لأي تغيير ايجابي وإصلاح، مشيرة الى اتخاذ العديد من الخطوات لحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في مدينة اربيل بمناسبة اليوم العالمي للشباب وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الحكومية في المدينة.

وقال نانو جوهر الذي حضر الندوة ممثلا عن حكومة إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "للشباب اهمية كبيرة في المجتمع لانهم المحرك الأساسي لاي تغيير ايجابي واصلاح على جميع الصعد".

واضاف ان "حكومة الاقليم اتخذت العديد من الخطوات المهمة لحل مشاكل الشباب والتي تتمثل ابرزها في البطالة وادمان المواد المخدرة وغيرها ونجحنا في حل جزء من هذه المشاكل".

وقال سامان شيخاني أحد المشاركين في الندوة لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الندوة بالنسبة للشباب امر مهم لاننا يمكننا ان نعرض المشاكل التي تعاني منها فئة أساسية".

وقالت سناء احمد التي حضرت الندوة لوكالة شفق نيوز "عرضنا مشاكل الشاب العراقي في هذه الندوة وليس فقط الشباب في الإقليم لأن همومنا و تطلعاتنا هي واحدة ومن الضروري على الحكومة والجهات المعنية النظر لهذه الندوات باهمية بالغة".

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