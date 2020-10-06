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في يومهم السنوي.. تربية كوردستان توجه رسالة للمعلمين والمدرسين في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T15:41:42+0000
في يومهم السنوي.. تربية كوردستان توجه رسالة للمعلمين والمدرسين في الاقليم

شفق نيوز/ بمناسبة يوم المعلمين والمدرسين، عبرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تثمينها للدور الذي يقوم به المعلمون والمدرسون في العملية التربوية، متمنية اجتياز ما اسمته المرحلة الحساسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبارك للمعلمين والمدرسين في كوردستان بمناسبة يومهم السنوي، معربا عن شكر الوزارة للجهود التي يبذلونها والدور "العظيم" الذي يقومون به في العملية التربوية والتعليمية.

وعبر البيان عن الامل بأن يجتاز الجميع هذه المرحلة الحساسة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي كان له تبعات صحية واقتصادية على جميع قطاعات المجتمع وان يكون جميع المعلمين والمدرسين سالمين ومحفوظين.


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