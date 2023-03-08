في يومها العالمي.. بارزاني يستذكر نضال المرأة الكوردية

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، دور المرأة الكوردية وتضحايتها.

وقال مسعود بارزاني، في تغريدة له على موقع تويتر، "يوم نسائي عالمي سعيد لنساء كوردستان والعراق وبقية العالم".

وأضاف "من الجدير أن نذكر دور المرأة الكوردية طوال نضالنا، وسيبقى عملهن الجاد وتضحياتهن إلى الأبد في ذاكرتنا".

واليوم العالمي للمرأة، احتفال يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.