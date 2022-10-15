في إيران .. اعتقال فنان كوردي شهير

شفق نيوز/ اعلنت منظمة "هنگاو" المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت، إلقاء السلطات الايرانية القبض على الفنان الكوردي المشهور عزيز ويسي.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الفنان عزيز ويسي أُعتقل من قبل السلطات الإيرانية في مدينة جوانرو الكوردية الايرانية".

واضاف البيان ان " سبب الاعتقال يعود الى اتهام الفنان بنشر اغنية يؤيد فيها التظاهرات الحالية في إيران".

ويعد الفنان الكوردي عزيز من اشهر الفنانين الشعبيين وهو من الجنسية الايرانية حيث اشتهر خلال العقد الأخير من الزمن في إقليم كوردستان العراق بشكل ملحوظ من خلال إحياء العديد من الحفلات الغنائية.