في أول خرق لدعوة أوجلان.. اشتباكات عنيفة بين العماليين والجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة، ليل الخميس الجمعة بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية على سفح جبل متين، ضمن قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز"، أن المواجهات تركزت في محيط قريتي كوهرزي وبلافة، حيث استخدم الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط دوي كثيف لإطلاق النار وانفجارات متفرقة.

ويعد هذا التطور أول خرق واضح لدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان، في وقت سابق من الخميس والذي دعا فيه جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها.