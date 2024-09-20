في أول الزخات.. نسبة الأمطار خلال الـ12 ساعة الماضية في كوردستان

شفق نيوز/ كشفت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن نسبة هطول الأمطار خلال الـ12 ساعة الماضية في بعض مناطق الإقليم.

وقالت الهيئة إن "نسبة الأمطار الأكثر في منطقة بامريان بنسبة هطول وصلت إلى 15.4 ملم".

وجاءت نسب هطول الأمطار في مناطق كوردستان كالتالي:

اربيل 1.8 ملم

بيرمام 0.1 ملم

شمامك 2.3 ملم

السليمانية 2.5 ملم

جمجمال نسبة ضئيلة

دهوك نسبة ضئيلة

زاخو 6.7 ملم

عقرة 0.6 ملم

العمادية 1.0 ملم

بامرني 15.4 ملم

بارزان 6.8 ملم

بازيان 3.8 ملم

حاج عمران 5.4 ملم

هلشو 0.2 ملم

خبات 0.2 ملم

مانگيش 11.2 ملم

سوران 1.6 ملم

بنجوين 0.4 ملم

قلادزي 4.6 ملم

باتوفا 0.2 ملم

ميرگسور 4.0 ملم