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في أول اجتماع بعد المؤتمر الـ14 .. الديمقراطي الكوردستاني يُسمّي أعضاء مكتبه السياسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-12T10:48:26+0000
في أول اجتماع بعد المؤتمر الـ14 .. الديمقراطي الكوردستاني يُسمّي أعضاء مكتبه السياسي

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نوزاد هادي، عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز ان "الاجتماع عُقد بنجاح و تم خلاله انتخاب أعضاء المكتب السياسي الذي يبلغ عددهم 17 شخصا".

واضاف ان " الاجتماع اكد على التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحزب الـ 14 بشأن النظام الداخلي للحزب ومسؤولياته في اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم أول اجتماع للجنته المركزية بعد المؤتمر الـ 14 لانتخاب أعضاء المكتب السياسي بحضور رئيس الحزب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ونائبه الأول نيجيرفان بارزاني، والنائب الثاني مسرور بارزاني.

وأعضاء المكتب السياسي الـ17 المنتخبون هم كل من: فاضل ميراني، فؤاد حسين، هوشيار زيباري، آزاد برواري، محمود محمد، ريبوار يلدا، كمال كركوكي، زعيم علي، سيداد بارزاني، هيمن هورامي، بيشتوان صادق، هيوا أحمد مصطفى، سربست لزكين، زاكروس فتاح، نوزاد هادي، آمنة ذكري، علي حسين.

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