في أوج موجة الثلوج.. توفير طعام للحيوانات البرية في جبال دهوك

شفق نيوز/ قامت منظمة محلية لحماية البيئة في دهوك يوم السبت بتوفير الطعام للحيوانات البرية والطيور في جبل كارة المطل على مناطق قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان للحفاظ عليها مع هطول الثلوج بكثافة في المنطقة.

وقال نيجيرفان عبد الخالق عضو منظمة زين لحماية البيئة لوكالة شفق نيوز، إن منظمته قامت بتوفير الطعام للحيوانات البرية وخزن الحبوب في اعشاش معلقة صنعت من البلاستيك من أجل الطيور.

وأضاف أن منظمة زين قامت بالعديد من مثل هذه النشاطات في موسم الشتاء الحالي للحفاظ على الحيوانات البرية بانواعها كالثعالب والارانب والمواشي البرية.

وأشار عبد الخالق إلى أن فرق منظمة زين وفرت الخبر والحبوب للحيوانات، مشيرا إلى أن فرق المنظمة تزور بين الحين والاخر مواقع توزيع الطعام للحيوانات في جبل كارة للتاكد من استهلاكها من قبل الحيوانات كي يتم توفير كميات اخرى لها.