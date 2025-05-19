في واشنطن.. إقليم كوردستان يوقّع اتفاقيتين استراتيجيتين للطاقة

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني رعى مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، على مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

واشار البيان، الى الاتفاقيتين أبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.