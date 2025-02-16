في مؤتمر ميونيخ.. نيجيرفان بارزاني يناقش مع ألمانيا مستقبل المنطقة

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرڤان بارزاني، اليوم الأحد، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وذلك ضمن استمرار لقاءاته واجتماعاته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال الاجتماع، بحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع ألمانيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان الأوضاع في سوريا وتطورات المنطقة بشكل عام.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في سوريا، وضرورة مشاركة جميع مكوناتها في إدارة البلاد وبناء مستقبلها. وفي هذا السياق، شدد الرئيس نيچيرڤان بارزاني على ضرورة حماية مكانة وحقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات الأخرى في سوريا.