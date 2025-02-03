في مؤتمر لتمكينها.. شاخوان عبدالله: المراة في كوردستان تتمتع بمساحة اوسع بالمشاركة السياسية

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مراسم خاصة للمرأة المشتغلة في السياسة، في مؤتمر حمل عنوان "تمكين المرأة في القيادة السياسية.. الواقع والطموح".

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في كلمة له اثناء المؤتمر، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المرأة اُرتُكِبت بحقها، مع أفراد أسرتها، جرائم ومجازر بشعة.ة، ونستذكر جرائم داعش الإرهابي ضد اخواتنا الإيزيديات من عمليات السبي والإعدامات والتهجير القسري في شنگال وباقي المناطق الأخرى".

وتابع عبد الله: "كما أنها قاتلت ببسالة مع إخوانها الرجال في المعارك لتحرير الأراضي من الإرهاب، واستطاعت أن ترسم لنفسها مستقبلًا واعيًا بعد سقوط النظام البائد عام 2003".

ولفت إلى أن المرأة "قد شاركت بفعالية لافتة للنظر في العملية السياسية، حيث دخلت الجمعية الوطنية وساهمت في العمل مع الحكومات الانتقالية، ونجحت في كسب ثقة الناخبين والفوز بمقاعد في البرلمان ومجالس المحافظات لدورات متتابعة عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "المرأة في كوردستان العراق، لها مساحة أوسع نتيجة تحرير كوردستان في بداية التسعينيات، وقد نافست الرجل في المناصب والوزارات، وشاركت بكل جدارة وتفوق ونجاح في إدارة المشاريع والمؤسسات الخدمية والدفاع عن الإدارة والمساواة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الحرية والديمقراطية، كما ساهمت بشكل محوري في الأنشطة الاجتماعية والحركات السياسية والنضال والكفاح المسلح، وشاركت مع البيشمركة الأبطال في مواجهة الأنظمة الاستبدادية من أجل حقوق شعبنا الكوردي".

وتابع: "كما شاركت في انتخابات برلمان كوردستان عام 1992، وتولت أدواراً قيادية في الأحزاب السياسية الكُردية لتحقيق المساواة وتطبيق القانون وحماية الأسرة والطفولة، وقد عملت في مناصب قيادية ووزارية، وساهمت في صياغة السياسات والخطط الاستراتيجية للحفاظ على التجربة الديمقراطية".

وأشار عبد الله إلى أنه "اليوم نحتفي بالمرأة، ولدينا يقينٌ بأهمية تواجدها في العملية السياسية وصنع القرار السياسي. وكرئاسة مسؤولة، سنواصل دعمنا ومساندتنا لها في جميع القطاعات والوزارات، وسنعمل على تعزيز دورها والاستفادة من خبراتها وطاقاتها. ونسعى مع الرئاسة والحكومة الاتحادية لتحقيق الأهداف التالية:

1- تأسيس هيئة وطنية قوية للمرأة في العراق تتولى تمكينها وضمان حصولها على خدمات التعليم والرعاية الصحية والاقتصادية.

2- وضع إجراءات قانونية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

3- تنفيذ استراتيجية لدعم مشاركتها في الانتخابات القادمة.

4- استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج وأنشطة لدعمها.

5- توجيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على قضايا المرأة والاحتفاء بنجاحاتها على المستوى السياسي والاجتماعي.

وختم عبد الله، كلمته قائلاً: "التزامنا بدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع لتحقيق مستقبل أكثر عدالة ومساواة".