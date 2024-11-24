في مؤتمر بأربيل.. كوردستان وبولندا: سعي لتأسيس شبكة تجارية وتبادل الخبرات (صور)

شفق نيوز/ بهدف تأسيس شبكة تجارية للتنسيق والتطوير وتبادل الخبرات، عقد، اليوم الاحد، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مؤتمر للشركات التجارية والصناعية البولندية والكوردستانية.

ويهدف الملتقى إلى إجراء أنشطة التنمية التجارية والزراعية التي تتمتع فيها بولندا بخبرة واسعة وناجحة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في كلمة الحكومة المحلية، إن تنسيق الشركات الكوردستانية والبولندية للتنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة سيكون بوابة للعاصمة أربيل.

وقال إن المعرض التجاري سيفتتح في أربيل غدا، إلى جانب الشركات المحلية في كردستان والعراق، وستلعب الشركات الأوروبية دورا فعالا في عرض منتجاتها وأفكارها. ومن بين الشركات الأوروبية، تحدد الشركات البولندية مستوى مبادرتها.

واضاف خوشناو ان التنمية التجارية في كوردستان وتوفير الامن المائي والغذائي والانفتاح أكثر للسوق الكوردستانية امام الرأسمال الأجنبي والشركات تأتي في إطار سعة افق رئيس الحكومة مسرور بارزاني وخططه الاستراتيجية الكبرى الذي كرس جميع دوائر ومؤسسات الحكومة لخدمة المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتأمين حاجاتهم كون مسرور بارزاني يدرك بشكل كبير حقيقة أن الأرض الخصبة والمباركة في كوردستان مناسبة جدا للاستثمار في المجال الزراعي وإذا تم الاستثمار فيها بشكل علمي مناسب فإنها ستحقق الأمن الغذائي في كوردستان.