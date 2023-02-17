في ميونخ.. نيجيرفان بارزاني يناقش اوضاع الايزيديين مع نادية مراد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ مع الناشطة الايزيدية و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر اوضاع الايزيديين واوضاع منطقة سنجار واستمرار عملية إنقاذ المختطفين الايزيديين.

وتحدث الجانبان حول اوضاع النازحين الايزيديين واكدا على اهمية العمل من أجل تطبيع الأوضاع في سنجار واعادة اعمار المنطقة وتهيئة الارضية لعودة النازحين الى مناطقهم.

وأشار الجانبان ايضا الى المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للايزيديين و لسنجار على وجه الخصوص، وفقا للبيان.