في ميونخ.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد برلماني ألماني تعزيز الشراكة

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بوفد من البرلمان الألماني (البوندستاغ) برئاسة يوهان فادبول، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزبين المسيحي الديمقراطي (CDU) والمسيحي الاجتماعي (CSU).

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن خلال اللقاء، أعرب بارزاني عن شكره للدعم السياسي والأمني والعسكري والإنساني المستمر الذي تقدمه ألمانيا لإقليم كوردستان.

وأكد بارزاني؛ على الدور البارز الذي لعبته ألمانيا في تلبية الاحتياجات العسكرية واللوجستية المهمة لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش، موجهاً شكره للبرلمان الألماني على تمديد مهمة القوات الألمانية في الإقليم.

من جانبهم، جدد أعضاء الوفد البرلماني التزام ألمانيا بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الشراكة في المجالات الحيوية.