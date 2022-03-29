في مهرجانهم السنوي .. طلاب جامعة گرميان يعرضون ابتكاراتهم ويصممون برامج إلكترونية

شفق نيوز / نظم طلبة جامعة گرميان، اليوم الثلاثاء، المهرجان السنوي لكلية العلوم في الجامعة، وفيما ضم مجموعة من الأنشطة العلمية أبرزها عرض الابتكارات والاختراعات وتصميم برامج الكترونية، اكد اكاديميون أن المهرجان يهدف لتثمين الابداعات العلمية وصقل شخصية الطلبة

وقال عميد كلية العلوم في جامعة گرميان عمر يونس لوكالة شفق نيوز إن "بهدف تثمين الابداعات العلمية لطلبة الدراسات الاولية والمواهب الشبابية وبرعاية عمادة كلية العلوم وبإشراف رئاسة قسم علوم الحاسوب اقيم المهرجان السنوي لكلية العلوم في جامعة گرميان".

وأضاف يونس أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الأنشطة العلمية وهي معرض علمي يشمل ابتكارات واختراعات علمية، وأبحاث علمية في مجالات مختلفة، ومجلة حائط علمية، ومشروعات صغيرة، ومسابقة دوري المعلومات بين طلاب الكلية، وندوة علمية، إضافة إلى عرض برامج مصممة من قبل طلبة قسم الحاسبات".

وتابع يونس أن "المهرجان يهدف إلى تنمية روح الإبداع والمنافسة بين الطلبة إضافة الى أن الجانب العلمي يعد مكملاً اساسياً في صياغة شخصية الطلبة وتنمية قدراته العلمية".