في منطقة بإقليم كوردستان تسجيل عشرات الإصابات بمرض السحايا بين الأطفال

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى "كلار" العام في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة بإقليم كوردستان، يوم السبت، أن مستشفى القلعة مليء بالمرضى، وأن من بين 74 طفلاً أُدخلوا إلى المستشفى تم تسجيل 34 إصابة بمرض الالتهاب الدماغي ما يُعرف بـ"السحايا".

وقالت الإدارة في بيان اليوم، إنها سجلت 34 إصابة مؤكدة بالسحايا من بين الأطفال المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

ودعا البيان المواطنين إلى مراقبة أطفالهم ، وزيارة طبيب الأطفال مباشرة عندما يشعرون بالمرض أو لديهم أي أعراض للصداع والقيء والإسهال.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، تشكيل لجنة طبية لمتابعة انتشار مرض السحايا في الإقليم.