في منتدى دافوس.. إدانات دولية للقصف الإيراني على أربيل

شفق نيوز/ أدان وزراء دول عدة، يوم الثلاثاء، القصف الإيراني الذي استهدف منازل للمدنيين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه سيناقش هذا الاستهداف مع الرئيس جو بايدن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الإقليم.

جاء ذلك، خلال لقاءات عدة عقدها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع المسؤولين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وفق بيانات وردت لوكالة شفق نيوز.

وقال بارزاني، إنه اجتمع في دافوس اليوم، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جیک سوليفان، وتمحور الاجتماع بشأن الهجمات والاعتداءات التي استهدفت أربيل، حيث شدد على أهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن دعم ومساندة بلاده لإقليم كوردستان، ولفت إلى أنه سيناقش مع الرئيس جو بايدن الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الإقليم، مؤكداً أن استمرار الهجمات وتكرار استهداف المدنيين لا مبرر له، ويجب أن يتوقف.

والتقى بارزاني، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بـ"رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، والذي نقل خلال اللقاء، تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وفي سياق آخر، اتفقنا على إدانة الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل، والتي تشكّل انتهاكاً واعتداءً صارخاً للسيادة العراقية".

وأضاف "كما ناقشنا سبل توثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري".

كما اجتمع بارزاني مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين. وشهد الاجتماع، إدانة الهجمات الصاروخية على أربيل، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا.

كذلك اجتمع رئيس حكومة الإقليم مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "وبحثنا خلال الاجتماع، آخر تطورات الوضع العام في العراق والمنطقة، وأكدنا على تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في المجال الاستثماري، وقدوم المستثمرين القطريين إلى إقليم كوردستان، حيث من المقرر أن يزور وفد من المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إقليم كوردستان".

وبعد ذلك، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتماعاً مع وفد من مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وخلال الاجتماع، أدان الوفد، نيابةً عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الهجمات الصاروخية على أربيل، كذلك نقل إلى رئيس الحكومة مواساة وتعازي بلاده لذوي وعائلات الضحايا.

وبعدها، التقى بارزاني، وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على هامش أعمال منتدى دافوس، وأعرب الوزير السعودي عن تعازيه وتضامنه مع إقليم كوردستان، مؤكداً أن المملكة مع إنهاء الهجمات والتوترات والنزاعات، كما أشار إلى أن وفداً تجارياً سعودياً كبيراً سيزور العراق وإقليم كوردستان قريباً.