في مقطع فيديوي نشره عبر التطبيق.. وزير النقل بكوردستان: ليس بوسعنا حظر "تيك توك"

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والمواصلات في إقليم كوردستان آنو جوهر، أن الوزارة لم تتلقَ طلباً رسمياً لحظر تطبيق "تيك توك" إلا أنه قال في الوقت ذاته أنه تم تقديم دعوى إلى المدعيّ العام في الإقليم بهذا الصدد.

جاء ذلك في تصريح له أدلى به من خلال تسجيل فيديوي عبر منصة "تيك توك"، وقال جوهر، إنه ليس بوسع الوزارة حظر هذا التطبيق ولكن يمكن مخاطبة الشركة رسميا بإيقاف الأقسام التي لا تتوافق مع العادات والتقاليد الكوردية.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم عدد من أعضاء برلمان كوردستان في شهر آب/أغسطس الماضي، طلباً للادعاء العام بشأن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وقالت عضو لجنة الثقافة في برلمان كوردستان روباك احمد لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء في برلمان كوردستان قدموا طلبا للادعاء العام في الاقليم لتقييد تطبيق تيك توك".

واضافت ان "هذا التطبيق ليس له اي حدود للنشر وهذا يشكل خطرا على المجتمع لذا قدمنا هذا الطلب لحظره او وضع قيود عليه".

وقبل ايام طالب الادعاء العام في اقليم كوردستان، بحظر تطبيق "تيك توك" بشكل نهائي.

وأظهرت وثيقة موجهة من الادعاء الى وزارة النقل، بأن السبب وراء هذه المطالبة هو أن هذا التطبيق ‏لديه الكثير من الآثار السلبية على المجتمع الكوردستاني وتسبب الكثير من المشاكل لفئة الشباب.