في معرض فوتوغرافي.. منطقة كوردستانية تستعرض ضحاياها الغرقى في الهجرة غير الشرعية لأوروبا

شفق نيوز/ أقيم بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، معرضاً للصور الفوتوغرافية ضم 60 صورة لأطفال ونساء وشباب من الذين تعرضوا للغرق أثناء توجههم بالطرق غير الشرعية إلى الدول الأوروبية من أهالي منطقة رابرين .

وقال نائب رئيس جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا الى إقليم كوردستان سردار عبد الله لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض الذي أقيم في ناحية رانية بإدارة رابرين بمحافظة السليمانية، يأتي وفاء لأرواح هؤلاء الضحايا والمفقودين والتفاتة إلى ذويهم بأننا لم ننساهم".

وأشار عبد الله الى انه "تم إعادة تسعة جثامين من مجموعة 60 شخصاً من أهالي رابرين فقط فقدوا خلال رحلة الهجرة غير الشرعية إلى بحر إيجة والمانش البريطاني".

وكان ذوو المفقودين في بحر ايجه نظموا، في 17 نيسان 2022، وقفة احتجاجية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، طالبوا خلالها حكومة الاقليم بمتابعة أكثر لمعرفة مصير ذويهم.

وفي 12 من شهر نيسان الجاري، أعلنت حكومة اقليم كوردستان، وصول خمسة جثامين للمهاجرين الكورد غير الشرعيين الذين غرقوا في بحر ايجه باليونان.

وأعلنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين، في 29 كانون الأول 2021، مصرع وفقدان 32 شخصاً من سكان إقليم كوردستان خلال حوادث غرق زوارق المهاجرين في بحر ايجة خلال ثلاثة أيام.