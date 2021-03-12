في مدينة بإقليم كوردستان .. حزب إسلامي يحجب 400 فتاة (صور)

شفق نيوز/ أقام حزب جماعة العدالة الكوردستانية (الجماعة الإسلامية سابقا) اليوم الجمعة في قضاء شهرزور في إقليم كوردستان مراسم ارتداء قرابة 400 فتاة الحجاب.

وبرعاية مجلس أخوات الجماعة جرت تلك المراسم والتي سبقتها عدة فعاليات، ونشاطات تحث النساء على الالتزام بالشريعة الإسلامية والتي من ضمن مقوماتها ارتداء الحجاب.

ونقل التلفزيون الناطق باسم جماعة العدالة الكوردستانية جانبا من تلك المراسم.

وشهدت محافظة حلبجة في بداية شهر شباط الماضي مهرجانا لارتداء الحجاب بمشاركة 1357 فتاة من المحافظة قررن ارتداء الحجاب هذا العام.