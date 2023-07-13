في مبنى "الأمن الأحمر".. "أصوات مليئة بالألوان" في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، يوم الخميس، معرضاً تشكيلياً هو الأول من نوعه لفنانات كورديات من العراق وسوريا، في مبنى شهد لسنوات عدة أبشع عمليات التعذيب والقتل للمواطنين الكورد على أيدي جهاز الأمن في النظام السابق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض حمل عنوان "أصوات مليئة بالألوان" أقامه مركز "سبعة ألوان" في المتحف الوطني بمبنى "الأمن الأحمر" بمدينة السليمانية، بمشاركة عدد من فنانات كوردستان العراق وكوردستان سوريا وبحضور جمع غفير من الفنانين والمثقفين من العراق وسوريا.

وقال مسؤول مركز "سبعة الوان" الثقافية، بختيار سعيد، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض هو الاول من نوعه الذي يحتضنه المركز والذي يهدف الى مد جسور التواصل بين اجزاء كوردستان عن طريق الفن".

وبين ان "المعرض يتضمن 43 لوحة لخمس فنانات من كوردستان العراق و13 فنانة من كوردستان سوريا، وسيستمر لمدة اربعة ايام"، مشيرا الى ان "المواضيع مختلفة للمعرض لكن اغلبها تعنى بواقع المرأة وجمال الطبيعة".

بدورها بينت الفنانة الكوردية من السليمانية، شانو محمد، لوكالة شفق نيوز، انها شاركت بعدد من اللوحات التي عبرت عن جمال طبيعة كوردستان، مؤكدة على "ضرورة تكرار هذا المعارض في السليمانية وباقي اجزاء كوردستان كونها تعد أحد أشكال التعبير الإنساني، وأحد أدوات تشكيل وعي الفرد تجاه الإنسان والمجتمع".

فيما قالت الفنانة التشكيلية الكوردية السورية، شيرين علي، لوكالة شفق نيوز، ان "اللوحات المشاركة في معرض اصوات مليئة بالالوان كانت اغلبها تعبر عن ما تمر بها الفنانات الكورديات في كوردستان العراق وكوردستان سوريا لنستطيع ارسال رسائلنا عن طريق الفن".

واكدت على "اهمية اقامة مثل هذه المعارض المشتركة لما لها من اهداف بعيدة المدى وتأثير على التبادل الثقافي بين اجزاء كوردستان".