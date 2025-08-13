في ليلة الزفاف.. عريس يقتل زوجته وشخص آخر وينتحر بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الأربعاء، بأن عريساً أقدم على قتل زوجته وشخص آخر وإصابة اثنين بجروح في ليلة الزفاف، بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً حصل في ليلة الزفاف وعادت الزوجة إلى بيت أبيها فقام العريس بمهاجمة بيت حماه في قرية قمجوغا على حدود قضاء دوكان، وأطلق النار ما أسفر عن مقتل زوجته وشخص آخر وإصابة شخصين آخرين".

وأشار المصدر إلى أن "العريس أطلق النار على نفسه بعد الحادث وفارق الحياة، فيما وصلت فرق الشرطة إلى مكان الواقعة وبدأت بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه".

ويواصل الأمن المحلي متابعة الوضع لضمان عدم وقوع أي تبعات إضافية، وسط حالة من الصدمة في القرية جراء الحادث المأساوي.