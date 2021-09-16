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في لندن.. نيجيرفان بارزاني يلتقي رئيس مجلس اللوردات البريطاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T14:27:34+0000
في لندن.. نيجيرفان بارزاني يلتقي رئيس مجلس اللوردات البريطاني

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان فب العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس، مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني اللورد جون ماكفول العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة واخر التطورات في العراق واقليم كوردستان واستمرار الدعم البريطاني لهما.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اليوم الثاني لزيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، اجتمع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني اللورد جون ماكفول.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا اخر التطورات في العراق والمنطقة، والعملية السياسية في العراق واقليم كوردستان، والانتخابات النيابية المقبلة، والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع بريطانيا، والحرب ضد الارهاب، ووباء كورونا، واوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان، وتأثير التغيرات المناخية على العراق واقليم كوردستان وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الاراء بشأنها.

وعبر اللورد ماكفول عن اشادته بالعملية الديمقراطية في اقليم كوردستان ومنح الكوتا لضمان مشاركة النساء وممثلي المكونات في العملية السياسية والحياة البرلمانية والمؤسساتية الحكومية، مشددا على ان البرلمان البريطاني سيستمر في دعمه لاقليم كوردستان، ومن اجل ذلك يطرح المقترحات والتوصيات على حكومة بلاده، كما شكر دور اقليم كوردستان في التصدي للارهاب وهزيمة داعش.

من جهته، عبر بارزاني عن شكر وتقدير اقليم كوردستان لاستمرار الدعم الذي يقدمه البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات والحكومة البريطانية للعراق واقليم كوردستان.

كما شكر البرلمان البريطاني الذي عرف جرائم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى في العراق واقليم كوردستان بجرائم ابادة جماعية (جينوسايد)، مطالبا البرلمان البريطاني التعاون مع اقليم كوردستان في تمتين الديمقراطية ومؤسسات البلد.

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