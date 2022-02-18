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في ألمانيا .. رئيس اقليم كوردستان يبدأ سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي دول

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T08:32:32+0000
في ألمانيا .. رئيس اقليم كوردستان يبدأ سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي دول

شفق نيوز/ على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر میونخ الٲمني استهل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أولى لقاءاته مع وزير الخارجية في دولة الفاتيكان.

كما اجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد بلاده الى مؤتمر ميونخ للأمن.

واجتمع نيجيرفان بارزاني ايضا مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى المانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

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